Вперше знищили Х-22 та Ту-22М3. Як відпрацювала ППО під час удару по Україні

Під час масовано обстрілу росіян по Україні в ніч на 19 квітня, ППО вперше знищила ракети Х-22 та бомбардувальник Ту-22М3. Крім того, вдалось "приземлити" і 14 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 - носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети", - розповів він.

За його словами, в ніч на 19 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА.

Знищення бомбардувальника РФ

19 квітня у Ставропольському краї (Росія) зазнав катастрофи військовий літак Ту-22М3, що кілька годин тому запускав ракети по Україні. В РФ визнали авіакатастрофу.

Пізніше стало відомо, що збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території Росії було операцією української розвідки. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.

Про Ту-22М3 відомо, що він є носієм ракет Х-22, яких українська ППО раніше не знищувала. Справа в тому, що Х-22 летять на надзвуковій швидкості і заходять на ціль за балістичною траєкторією, що ускладнює їх перехоплення.

Збитий Ту-22М3 брав участь у масованому ударі по Україні в ніч на 19 квітня, епіцентром якого стали Дніпро та Дніпропетровська область. У регіоні окупанти цілеспрямовано вдарили по залізничній інфраструктурі, вокзал Дніпра зупинив роботу, є затримки потягів. Також є постраждалі, як серед цивільних, так і серед працівників УЗ. Серед жертв, зокрема, у Синельниківському районі Дніпропетровської області, двоє дітей - 6 та 8 років.

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