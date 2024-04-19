Вперше знищили Х-22 та Ту-22М3. Як відпрацювала ППО під час удару по Україні
Під час масовано обстрілу росіян по Україні в ніч на 19 квітня, ППО вперше знищила ракети Х-22 та бомбардувальник Ту-22М3. Крім того, вдалось "приземлити" і 14 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
Перше знищення Х-22 та Ту-22М3
За його словами, в ніч на 19 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА.
"Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 - носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети", - розповів він.
Как відпрацювала ППО
В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:
- 2 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 14 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";
- 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 2 крилаті ракети Х-22.
До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Що відомо про удар РФ
Як зазначив генерал, загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:
- 2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань);
- 14 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарська, Курська область);
- 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська область та з акваторії Азовського моря);
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
- 6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).
Знищення бомбардувальника РФ
19 квітня у Ставропольському краї (Росія) зазнав катастрофи військовий літак Ту-22М3, що кілька годин тому запускав ракети по Україні. В РФ визнали авіакатастрофу.
Пізніше стало відомо, що збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території Росії було операцією української розвідки. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.
Про Ту-22М3 відомо, що він є носієм ракет Х-22, яких українська ППО раніше не знищувала. Справа в тому, що Х-22 летять на надзвуковій швидкості і заходять на ціль за балістичною траєкторією, що ускладнює їх перехоплення.
Збитий Ту-22М3 брав участь у масованому ударі по Україні в ніч на 19 квітня, епіцентром якого стали Дніпро та Дніпропетровська область. У регіоні окупанти цілеспрямовано вдарили по залізничній інфраструктурі, вокзал Дніпра зупинив роботу, є затримки потягів. Також є постраждалі, як серед цивільних, так і серед працівників УЗ. Серед жертв, зокрема, у Синельниківському районі Дніпропетровської області, двоє дітей - 6 та 8 років.
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