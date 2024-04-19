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Черговий максимум: НБУ знову підвищив офіційний курс долара

Україна, П'ятниця 19 квітня 2024 16:00
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Черговий максимум: НБУ знову підвищив офіційний курс долара Фото: курс долара виріс на 18 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні. Долар досягнув чергового історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,7879 грн за 1 долар (+0,1842 грн).

Вище курс був лише 19 квітня 39,6037 грн/долар.

Черговий максимум: НБУ знову підвищив офіційний курс долара

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,3821 гривень за 1 євро (+0,1032 грн).

Черговий максимум: НБУ знову підвищив офіційний курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 39,79-39,81 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Черговий максимум: НБУ знову підвищив офіційний курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 15 копійок до 40,00 грн/долар.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики та банкіри погіршили прогнози з курсу.

За інформацією НБУ, фінансові аналітики у квітні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,81 грн/долар. Банкіри у квітні прогнозують курс на рівні 41,69 грн/долар.

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,44 грн/долар.

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