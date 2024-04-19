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Гуменюк вже не буде "голосом" Сил оборони півдня, - Генштаб

П'ятниця 19 квітня 2024 07:14
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Гуменюк вже не буде "голосом" Сил оборони півдня, - Генштаб Фото: Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Капітан першого рангу Наталія Гуменюк відсьогодні вже не буде виконувати обов'язки керівниці об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У військовому командуванні розповіли про проведення ротаційних заходів щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

"Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024", - йдеться в оголошенні.

В Генштабі додали, що нині триває відбір відповідного фахівця, "який чи яка вже невдовзі стане "голосом" Сил оборони Півдня".

Також зазначається, що Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ.

Із чим пов'язане кадрове рішення щодо Гуменюк - не уточнюється.

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