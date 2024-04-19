Удар ЗСУ по Джанкою: з'явилися супутникові знімки аеродрому в Криму

Військові Збройних сил України днями завдали ракетного удару по окупованому Джанкою. Сьогодні в мережі з'явились перші супутникові знімки з наслідками ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Зокрема на знімках можна побачити пошкодження біля складу боєкомплектів та систем протиповітряної оборони.

На знімках Planet Labs за 19 квітня видно наслідки ракетних ударів ЗСУ по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкої.

Удар військових по Джанкою

Українська розвідка розповіла, що внаслідок удару ЗСУ ворог втратив пускові установки до ЗРК С-400, радіолокаційні станції та не тільки.

Західні ЗМІ пов'язали удар по Джанкою з підготовкою до удару України по Кримському мосту, який зокрема за даними The Guardian відбудеться вже в першій половині поточного року.

РБК-Україна своєю чергою запитало в експерта, якою була мета удару ЗСУ по Джанкою.

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