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Зеленський на Раді Україна-НАТО: коли я готувався до розмови, РФ вдарила по порту "Південний"

П'ятниця 19 квітня 2024 18:18
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Зеленський на Раді Україна-НАТО: коли я готувався до розмови, РФ вдарила по порту "Південний" Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень п'ятниці, 19 квітня, завдала ракетного удару по морському порту "Південний", що в Одеській області.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Раді Україна-Нато у п'ятницю, 19 квітня.

"Коли я готувався до цієї розмови, вдарили по морському порту "Південний". Кілька ракет влучили в портові споруди, не тільки українські, а й сінгапурські", - заявив президент.

Раніше повідомлялось, що Росія завдала ракетного удару по Одеській області. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру.

Зокрема, жителі Одеси та області близько 13:48 почули кілька вибухів.

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