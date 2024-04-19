Може бути пізно: Блінкен закликав Конгрес США поквапитися з допомогою Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес схвалити пакето допомоги Україні, оскільки "може бути занадто пізно". Таку заяву він зробив на брифінгу в Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Відповідаючи на запитання про допомогу США Україні, держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що "найголовніше – це проголосувати за цю допомогу та рухатися вперед".

"Чи не пізно? Ні. Якщо це відбудеться зараз, це не занадто пізно. Якщо цього не відбудеться, чи займе більше часу, це справжній ризик що так, буде запізно", – сказав він.

Водночас Блінкен заявив, що затримка з голосуванням буде справжнім ризиком.