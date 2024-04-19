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Прем'єр Польщі закликав протестувальників припинити блокаду кордону з Україною

П'ятниця 19 квітня 2024 12:17
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Прем'єр Польщі закликав протестувальників припинити блокаду кордону з Україною Фото: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Польська влада не може допустити блокування руху на пунктах перепустку, аби не завдавати шкоди Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого цитує "Польське радіо".

Після саміту Європейської ради Туск заявив про складну ситуацію, в якій сьогодні перебуває Україна внаслідок останніх серій масштабних обстрілів. За його словами, найближчий час може стати вирішальним у повномасштабній війні.

"Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи", - відзначив він.

Туск зауважив, що влада не може допустити блокування переходів, незалежно від обґрунтування протестів, оскільки сьогодні "ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни".

Зокрема він нагадав, що прикордонні пункти отримали статус критичної інфраструктури та додав, що уряд готовий надати подальші форми допомоги тим, хто втратив частину своїх прибутків не з власної вини.

"Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту", - відзначив Туск.

Блокада кордону

Протягом останніх місяців польські фермери блокують низку прикордонних пунктів на кордоні з Україною. Вони виступають проти імпорту нашого продовольства, оскільки це нібито впливає на ціни на внутрішньому ринку. Ще в березні фермери заявили, що планують припинити блокади в кінці поточного місяця.

Після переговорів між Києвом, Варшавою та Європейським союзом (ЄС) голова українського уряду Денис Шмигаль заявив про п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми.

Тим часом фермери поновили блокаду ще двох пунктів пропуску, а саме: "Корчова - Краківець" і "Медика - Шегині".

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