G7 пообіцяла запровадити нові санкції проти країн, які допомагають Росії
Члени "Великої сімки" планують запровадити санкції проти третіх країн, які допомагають Росії ухилятися від уже наявних обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ членів G7.
У заяві зазначено, що G7 прихильна повному здійсненню і забезпеченню дотримання санкцій щодо Росії та вжиттю нових заходів у міру необхідності.
"Ми продовжимо протидіяти в тісній співпраці з третіми країнами будь-яким спробам обійти наші санкції та експортні обмеження. Ми закликаємо фінансові установи утриматися від підтримки російської оборонно-промислової бази, і ми вживемо відповідних кроків, які відповідають нашій правовій системі, щоб присікти і стримати таку поведінку", - заявили глави МЗС.
Також представники Великої сімки пообіцяли запровадити додаткові санкції щодо компаній і приватних осіб у третіх країнах, які допомагають Росії купувати інструменти та інше обладнання, що сприяє виробництву російської зброї.
Стеля цін на нафту
Також у G7 пообіцяли продовжити чинити суттєвий тиск на доходи Росії від енергетичного та інших секторів.
"Ми закликаємо всі країни скоротити імпорт з Росії, які підтримують її війну. Ми продовжимо робити кроки щодо посилення дотримання і забезпечення дотримання обмеження цін на нафту", - заявили міністри.
Чиновники реагуватимуть на порушення стелі цін на нафту, зокрема шляхом введення додаткових заходів санкцій щодо тих, хто займається обманними методами під час транспортування російської нафти, а також проти мереж, які Росія розробила для отримання додаткових доходів від порушень стелі цін на нафту.
Санкції проти енергосфери РФ
"Велика сімка" планує продовжувати перешкоджати розвитку майбутніх енергетичних проєктів Росії і перешкоджати розвитку нею альтернатив транспортуванню енергоносіїв та інших послуг.
Міністри привітали кроки, які нещодавно зробили Британія і США, а саме санкції щодо російських недорогоцінних металів на своїх біржах.
Санкції проти Росії
Країни Заходу на постійній основі вводять санкції щодо Росії за її війну проти України. Однак Москва всіляко намагається обходити обмеження, у цьому їй допомагають країни, які зайняли нейтральну позицію щодо війни в Україні.
Нещодавно британська розвідка повідомила, що санкції продовжуватимуть підривати ключові ресурси для російської оборонної промисловості.
Також РБК-Україна у своєму матеріалі розповіло, що в російських ракетах, якими ворог б'є по Україні, знаходять іноземні компоненти. При цьому 70% деталей припадає на американські компанії.
А сьогодні високопоставлений чиновник ЄС на брифінгу повідомив, що новий пакет санкцій проти РФ включатиме каральні заходи проти тих, хто обходить наявні обмеження.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.