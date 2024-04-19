Росіяни обстріляли Одеську область: пошкоджено припортову інфраструктуру, є поранений

Російські окупанти сьогодні, 19 березня, завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram .

"Одеська область знову під ударом ворога. Російські війська атакували наш регіон ракетами. Є пошкодження припортової інфраструктури. Поки що відомо про одного постраждалого", - написав Кіпер.

За словами чиновника, чоловіка вже госпіталізували, у нього - осколкові поранення.

Глава ОВА закликав мешканців Одеської області оперативно реагувати на повітряні тривоги та спускатися в укриття.