Британія виділила понад 180 млн доларів на зміцнення енергосистеми України

Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Холланд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

"Велика Британія активізує зусилля з підтримки України і виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектору України. Ми продовжуємо працювати з партнерами по G7+, щоб допомогти Україні відремонтувати, захистити і відновити її енергетичну систему", - заявив він.

За словами Голланда, Велика Британія має намір надати Україні підтримку, необхідну для самозахисту і витіснення Росії з суверенної території України.

"Це єдиний шлях до справедливого і міцного миру", - підкреслив він.