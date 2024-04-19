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Не лише збили Х-22. Повітряні сили розповіли про ще одне досягнення ППО України

Україна, П'ятниця 19 квітня 2024 18:10
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Не лише збили Х-22. Повітряні сили розповіли про ще одне досягнення ППО України Архівне фото: Повітряні сили розповіли про ще одне досягнення ППО України (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни під час відбиття нічної атаки РФ знищили не тільки ракети Х-22, а й керовані авіаційні ракети типу Х-59 і Х-69.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України Іллю Євлаша в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні залишилося непоміченим, що нашим підрозділам вдалося знищити 11 із 12 керованих авіаційних ракет типу Х-59/Х-69", - сказав він.

За його словами, це вперше така потужна атака, яка проводилася російською тактичною авіацією з такою кількістю такого ракетного озброєння.

Х-59 і Х-69 є російськими високоточними авіаційними ракетами класу "повітря-поверхня" середнього радіуса дії. Остання є подальшим розвитком першої ракети.

Нічна атака РФ по Україні

Росіяни вночі випустили по Україні 22 ракети і 14 дронів-камікадзе. Українським воїнам вдалося знищити всі "Шахеди" і 13 ракет.

Також українським бійцям вдалося вперше знищити ракети Х-22 і бомбардувальник Ту-22М3. Що відомо про цей літак та ракети - у матеріалі РБК-Україна.

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