Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года признал независимость так называемых “ДНР” и “ЛНР” . После этого он подписал указ о введении российских войск на территорию оккупированного Донбасса.

Все подробности о том, что происходит сейчас на востоке Украины, реакции мира на происходящие события и все возможные последствия - в текстовом онлайне РБК-Украина .

22 февраля

01:18 Вчера днем, еще до признания Путиным "ЛДНР" и ввода российских войск на оккупированный Донбасс, ряд авиакомпаний приняли решение о прекращении полетов в Украину и временно не заходить в наше воздушное пространство. Подобные заявления от зарубежных авиаперевозчиков начали звучать еще с 12 февраля. Подробнее о том, как авиакомпании реагируют на эскалацию на Донбассе - читайте в материале РБК-Украина.

01:10 Мир продолжает реагировать на признание Россией "ЛДНР":

Британия обещает новую военную помощь Украине;

Генсек ООН Антониу Гуттериш считает, что это нарушение территориальной целосности Украины;

Канада планирует ввести санкции против России;

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете на инвестиции и торговлю с "ЛДНР".

00:52 Вчера, 21 февраля, в результате обстрела Зайцево Донецкой области погибли двое украинских военных. Это старший лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах. Также в ходе обстрела трое военных получили ранения.

00:45 Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий кулеба, Украина требует созвать заседание Совбеза ООН.

00:41 Владимир Зеленский в Twitter сообщил, что пообщался с премьером Британии Борисом Джонсоном и что в ближайшее время будет его (Зеленского, - ред.) обращение. Также запланированы переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

00:37 Подробнее о признании Путиным "ЛДНР" и о последствиях этого решения - читайте в материале РБК-Украина.

00:27 Согласно документу, договор России с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" предполагает, что "охрана государственной границы будет осуществляться совместными усилиями" (речь идет об охране границ на территории ОРДЛО). Кроме того, вводится право на использование инфраструктуры и военных баз друг друга.

00:19 В местных киевских пабликах в Telegram начали появляться сообщения о том, что сегодня в Киеве в рамках проверки могут звучать сирены.

00:17 На фоне происходящих событий, жители Мариуполя собрались на митинг. Они держат украинский флаг и таблички с надписью "Мариуполь - это Украина"

00:12 "Донбасс.Реалии" ссылаясь на информацию от очевидцев сообщает о движении колоны танков и бронетехники.

"На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Уезжали на трассу из центра Донецка", – сообщил житель города изданию "Донбасс.Реалии".

00:10 Украинские военные просят граждан не распространять информацию о перемещении войск ВСУ в интернете.

00:04 Вот сам указ, которым Путин дал приказ на ввод российский войск на оккупированные территории на востоке Украины

21 февраля

23:55 На признание Путиным так называемых "ЛДНР" отреагировали некоторые мировые лидеры:

23:50 В интернете появляются видео, на которых, как утверждается, кадры входа российский войск на территорию Донбасса

Путин признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Сегодня днем Путин провел заседание Совета безопасности РФ. В ходе него каждый из членов Совбеза высказался о поддержке признания независимости так называемых “Донецкой народной республики” и “Луганской народной республики”.

Позже президент РФ записал видеообращение, в котором официально объявил о признании Россией “ДНР” и “ЛНР”.

Позже появился официальный указ о том, что Россия вводит войска на территорию оккупированной части Донбасса.

В свою очередь, на заседание собрался СНБО. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов вышел на брифинг и рассказал, что заседание сейчас является открытым и в любой момент может собраться, чтобы реагировать на происходящее на Донбассе.

Также в ожидается обращение президента Украины Владимира Зеленского, который подробнее расскажет о реакции Украины на действия Путина и России на востоке нашей страны.