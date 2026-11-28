Новий Конгрес США, де з січня більшість матимуть демократи, може ухвалити закон, який зобов'яже адміністрацію підтримувати Україну й Тайвань. Обидві країни мають широку підтримку в обох партіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Американські сенатори зустрічалися з представниками союзників на Галіфакському міжнародному безпековому форумі в Канаді. За словами сенатора-демократа Енді Кіма, від них він постійно чув одне прохання - говорити гучніше, бо єдиний американський голос, який чують їхні країни, - це Дональд Трамп.

Європейські посадовці закликали новий Конгрес посилити підтримку України. На початку 2025 року Трамп припинив більшу частину безпекової допомоги Києву і затримав виділення коштів, які законодавці вже погодили.

Сенатор-демократ Тім Кейн нагадав, що чинний Конгрес восени ухвалив закон про санкції проти Росії. Проте вже за місяць Трамп відмовився застосовувати більшість передбачених ним обмежень.

Як обійти вето Трампа

Учасники форуму прогнозують, що Конгрес ухвалить закони, які зобов'яжуть адміністрацію підтримувати Тайвань та Україну. Кейн не виключає, що президент може й підтримати такі кроки.

"Знаєте, якщо додати фінансування для України в законопроєкт разом з іншими речами, які подобаються Трампу, можливо, він вирішить не накладати вето", - сказав сенатор.

За його словами, наступного року Конгрес буде набагато рішучіше підтримувати НАТО та союзників.

"Можливо, ми не зможемо змінити поведінку Трампа. Але принаймні ми можемо говорити як Конгрес - і я вірю, що будемо, - набагато гучніше і рішучіше про те, наскільки цінуємо союзи", - зазначив Кейн.

Де межі впливу демократів

Водночас частина законодавців і дипломатів сумнівається, що Конгрес зможе стримати президента. На форумі звучали побоювання, що Трамп ветуватиме нові закони або знайде спосіб їх ігнорувати.

Іноземних посадовців також занепокоїло, що цього місяця Трамп провів зустріч із лідерами Китаю та Росії і порівняв її з конференціями часів Другої світової війни за участі Рузвельта, Черчилля та Сталіна.

Майбутній голова комітету Сенату з міжнародних відносин Кріс Кунс переконаний, що рано чи пізно адміністрації доведеться відповідати за свої рішення.

"Це як батьки кажуть, що час іти спати. Зрештою має бути відповідальність", - пояснив він.