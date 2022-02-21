Германия о признании Россией "ЛДНР": серьезный удар по мирному урегулированию конфликта
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала решение президента РФ Владимира Путина признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" серьезным ударом по мирному урегулированию конфликта в Украине. Глава МИД пообещала, что на этот шаг Москвы последует реакция Берлина и союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.
"Сегодняшнее признание президентом Путиным сепаратистских "народных республик" на востоке Украины - это вопиющее нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование и политическое решение нынешнего конфликта", - цитирует пресс-служба заявление Бербок.
Глава МИД подчеркнула, что признание Россией "ЛДНР" - это еще одно нарушение территориальной целостности Украины. Бербок добавила, что Германия остается на стороне Украины и будет реагировать на это нарушение международного права.
"Мы согласовываем это с нашими партнерами", - добавила она.
Напомним, 21 февраля прошло расширенное заседание Совета безопасности России во главе с президентом Владимиром Путиным. По его итогам было заявлено, что сегодня будет принято решение о признании независимости "ЛДНР".
Отметим, спустя несколько часов после Совбеза Путин выступил с обращением к россиянам. После почти часового монолога российский лидер заявил, что подпишет указ о признании "народных республик". Этот шаг вызвал негативную реакцию мировых лидеров.