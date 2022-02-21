ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия о признании Россией "ЛДНР": серьезный удар по мирному урегулированию конфликта

Новина українською →
Берлин, Понедельник 21 февраля 2022 22:52
Германия о признании Россией "ЛДНР": серьезный удар по мирному урегулированию конфликта Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала решение президента РФ Владимира Путина признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" серьезным ударом по мирному урегулированию конфликта в Украине. Глава МИД пообещала, что на этот шаг Москвы последует реакция Берлина и союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.

"Сегодняшнее признание президентом Путиным сепаратистских "народных республик" на востоке Украины - это вопиющее нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование и политическое решение нынешнего конфликта", - цитирует пресс-служба заявление Бербок.

Глава МИД подчеркнула, что признание Россией "ЛДНР" - это еще одно нарушение территориальной целостности Украины. Бербок добавила, что Германия остается на стороне Украины и будет реагировать на это нарушение международного права.

"Мы согласовываем это с нашими партнерами", - добавила она.

Напомним, 21 февраля прошло расширенное заседание Совета безопасности России во главе с президентом Владимиром Путиным. По его итогам было заявлено, что сегодня будет принято решение о признании независимости "ЛДНР".

Отметим, спустя несколько часов после Совбеза Путин выступил с обращением к россиянам. После почти часового монолога российский лидер заявил, что подпишет указ о признании "народных республик". Этот шаг вызвал негативную реакцию мировых лидеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация ДНР Германия
NEWS
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше