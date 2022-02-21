Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше

Сегодня президент РФ Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР". Почему Кремль решился на такой шаг и что это значит для Украины – подробнее в материале РБК-Украина.

Сегодня на внеочередном заседании Совета безопасности РФ рассматривался вопрос о признании независимости т.н. "ЛДНР", а спустя несколько часов соответствующие указы подписал российский президент Владимир Путин.

РБК-Украина отвечает на главные вопросы в связи с решением Кремля о признании псевдореспублик Донбасса.

Почему сейчас?

Российская власть уже почти восемь лет уходила от прямого ответа на вопрос о том, почему не признает т.н. "ЛДНР". Официально, в рамках минского и нормандского переговорных процессов территории ОРДЛО в Москве называли Украиной, а боевые действия на Донбассе, следовательно, "внутриукраинским конфликтом".

При этом в пропагандистских целях не только российская пропаганда, но и высокие чиновники страны-агрессора любили рассуждать о "республиках Донбасса", представляя их в качестве неких самостоятельных субъектов.

Далее этого дело не шло вплоть до января этого года, когда эскалация вокруг украинских границ уже выходила на пик. Инициативу российских коммунистов о признании т.н. "ЛДНР" некоторые посчитали их самодеятельностью и самопиаром. Но вскоре стало понятно, что это не так – когда с аналогичной, по сути, идеей выступила и путинская "Единая Россия".

В итоге, российская Госдума абсолютным большинством голосов обратилась к Путину с просьбой рассмотреть признание независимости т.н. "ЛДНР". Стоит заметить, что с формальной точки зрения без подобного обращения вполне можно было обойтись. Путин и сам в любой момент мог бы признать т.н. "ЛДНР" своим указом, что в комментарии РБК-Украина тогда отметил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Потому решение Госдумы во многом выглядело как дальнейшее повышение ставок со стороны российской власти. Тем более, спустя пару дней после решения Госдумы началось и резкое обострение на Донбассе, вместе с валом фейковых сообщений о якобы имеющих место обстрелах территории ОРДЛО и самой РФ, непонятной "эвакуацией" жителей в РФ и прочем. Но, судя по всему, в Кремле решили недолго тянуть интригу и выйти на новый этап конфликта – уже "официально" признав т.н. "ЛДНР".

Что дальше? Военная эскалация на Донбассе?

Здесь многое зависело от того, в каких формулировках выписан путинский указ о признании т.н. "ЛДНР": в рамках "фактически подконтрольной территории" (менее вероятный вариант), в рамках "административных границ Донецкой и Луганской областей" (более вероятно) или же этот момент в принципе будет опущен, чтобы получить больше пространства для дальнейших маневров. В итоге, в путинском указе о границах т.н. "ЛДНР" ничего не было сказано.

Во время заседания Совбеза вопрос о границах донбасских образований, которые предлагалось признавать, предметно не обсуждался. Лишь глава МВД РФ Владимир Колокольцев призвал к признанию т.н. "ЛДНР" в пределах их "исторических границ", то есть Донецкой и Луганской областей. На данный момент подконтрольная оккупационным формированиям территория составляет лишь примерно треть всей площади этих областей. По словам замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, речь идет о признании т.н. "ЛДНР" в их фактических границах.

Вариант с "историческими границами" является наиболее опасным с точки зрения дальнейшей военной эскалации – если войска т.н. "ЛДНР" после этого пойдут в наступление на Мариуполь, Славянск и Сватово. Более того, в этом наступлении российские войска смогут поддержать их уже и "официально" – если Москва со своими марионетками заключит военный союз о коллективной обороне, вроде того, что РФ подписала с оккупированными ею территориями Южной Осетии, "независимость" которой Кремль признал еще в 2008 году. Путин уже поручил ввести на территорию т.н. "ЛДНР" российских "миротворцев".

Или если они просто обратятся к РФ за "военной помощью". Путин уже призвал Совет федерации ратифицировать "договор о дружбе и взаимопомощи" с обеими псевдореспубликами.

Кроме того, в своем обращении Путин призвал украинскую власть "незамедлительно прекратить боевые действия" на Донбассе – в другом случае, по его словам, "вся ответственность за продолжение кровопролития" ляжет на Киев. Эти слова можно трактовать как его призыв к украинской армии к выходу со всей территории Донецкой и Луганской областей, чего, судя по всему, не состоится. Следовательно, война на Донбассе будет продолжаться.

Запад заявлял, что россияне могут пойти на Киев. Это еще актуально?

Украина и западные партнеры оценивают такие перспективы по-разному. На Западе сценарий полномасштабного вторжения, в том числе наступления на Киев, считают абсолютно вероятным, украинское же руководство настаивает, что необходимые для этого наступательные формирования российская армия пока не создала.

Конечно, концентрация войск по всему периметру украино-российской границы, продолжение учений в Беларуси, активизация российских сил в Крыму и "миротворцев" в Приднестровье может быть нужной для максимального растягивания украинской обороны и отвлечения сил от Донбасса.

Впрочем, участились сообщения о неких "украинских диверсантах", прорывающихся непосредственно на российскую территорию и обстрелах Ростовской области "украинскими силовиками". Это можно трактовать как поиск повода уже для более масштабного конфликта, выходящего за пределы Донбасса. Хотя все эти сообщения и выглядят как достаточно халтурно выполненные постановки.

Что будет с Минскими соглашениями?

Признание т.н. "ЛДНР" означает смену курса РФ по принуждению Украины к выполнению Минских соглашений на своих условиях, который Москва продвигала с 2014-15 годов и резко активизировала в последние недели.

Согласно "Минску", ОРДЛО являются частью Украины, ни о каком "суверенитете" или "независимости" этих регионов в соглашениях не говорится, поскольку это полностью противоречило бы их сути. "Особый статус Донбасса", которого российская власть годами требовала от Киева, все равно предусматривает нахождение ОРДЛО в пределах Украины, по сути, на правах весьма широкой автономии.

Украинская власть, в свою очередь, трактовала предусмотренный Минскими соглашениями "особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО" по-другому, как составляющую часть общеукраинской реформы децентрализации. И требовала для начала решить вопросы безопасности, начиная с устойчивого перемирия, вывода с территории ОРДЛО оккупационных вооруженных формирований.

Политическая часть "Минска", по убеждению Владимира Зеленского и его команды, может быть выполнена только после реализации пунктов по безопасности. Это в свою очередь, наталкивалось на жесткое противодействие со стороны российской власти, которая во главу угла ставила "прямые переговоры Киева с Донбассом", категорически неприемлемые уже для Украины.

Тема выполнения Минских соглашений многократно поднималась и на сегодняшнем заседании Совбеза РФ. На прошлой неделе, сразу после обращения Госдумы к Путину на предмет признания т.н. "ЛДНР" в Кремле заверяли, что выполнение "Минска" до сих пор является приоритетным сценарием. "Признание не коррелируется с Минскими соглашениями, это так. Президент сказал, что главная задача – реализация минского комплекса мер", – 16 февраля сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Впрочем, выступая перед Путиным, члены российского Совбеза один за другим продвигали другую точку зрения: о том, что "Минск" все равно не выполняется, и надеяться на это смысла нет. В частности, замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, участвующий в нормандских переговорах на уровне советников, заявил, что минский процесс "находится на нулевом уровне с 2015 года" и что Украина "при обычном развитии событий" не будет выполнять соглашения "никогда". Аналогичный тезис озвучивал и лично Путин.

Впрочем, вероятность появления в будущем условного "Минска-3" тоже нельзя отбрасывать. Первые Минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 года после поражения под Иловайском, вторые, в феврале 2015-го – после поражения под Дебальцевым. И российская власть может попробовать и в третий раз реализовать схожий сценарий – после "признания независимости" начав наступление на подконтрольные Украины территории Донбасса, чтобы вынудить Киев к подписанию новых, еще менее выгодных соглашений, где псевдореспубликам будут обещаны еще большие права, чем создание "народной милиции" и особый статус для русского языка.

Конечно, такой сценарий выглядит весьма абсурдно – признавать "независимость Донбасса", чтобы потом опять "объединять" его с Украиной в формате некой федерации – но все же является возможных. Ведь сами по себе псевдореспублики и их "руководство" никогда не обладали никакой реальной субъектностью, а целью Кремля всегда был и остается контроль за всей Украиной, чей путь на Запад при таком сценарии будет надежно заблокирован.

Как на это отреагировала Украина и Запад?

Еще до официального объявления о решении по т.н. "ЛДНР", Путин провел разговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом и сообщил им, что "имеет в виду подписать соответствующий указ". "Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов", – отмечается на сайте Кремля.

Ранее из западных стран с призывом к "строгим санкциям" против России выступила Эстония. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что будет предлагать странам-членам ЕС ввести санкции против РФ за признание независимости т.н. "ЛДНР". А глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что решение Путина является "грубым нарушением международного права", на которое ЕС ответит "с единством, твердостью и решимость в своей солидарности".

В свою очередь, Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО. Решения ожидаются в ближайшее время.