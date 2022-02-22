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Австралия осудила признание "ЛДНР". Премьер назвал "чушью" заявления России

Новина українською →
Австралия, Вторник 22 февраля 2022 02:37
Австралия осудила признание "ЛДНР". Премьер назвал "чушью" заявления России Фото: премьер-министра Австралии Скотт Моррисон (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Австралия осуждает признание "ЛДНР" Россией. Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что Россия должна безоговорочно вывести войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Он подтвердил, что Австралия последует примеру других западных стран и введет санкции.

Моррисон назвал заявления о "миротворческом" характере России "чушью".

"Они вторглись на суверенную территорию Украины, и, хотя я надеюсь на лучшее с точки зрения дипломатических усилий. Мы не можем допустить угрозы применения насилия для получения преимущества над положением одной нации над другими", - сказал он.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР" и сразу распорядился ввести российские войска на оккупированный Донбасс.

РБК-Украина опубликовало первые видео с российскими военными колоннами, которые заходят в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш назвал решение России признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики" нарушением территориальной целостности Украины. Он призвал к мирному урегулированию конфликта.

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