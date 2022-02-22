Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого 2022 року визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР". Після цього він підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.
Всі подробиці про те, що відбувається зараз на сході України, реакції світу на події, що відбуваються і всі можливі наслідки - в текстовому онлайні РБК-Україна.
23:55 На визнання Путіним так званих "ЛДНР" відреагували деякі світові лідери:
- президент Франції Макрон засудив це рішення, закликав скликати Раду безпеки ООН та запровадити санкції проти Росії;
- Глава МЗС Німеччини Ганна Бербок назвала це ударом по мирному врегулюванню на сході України та пообіцяла реакцію на цей крок;
- Британія завтра, 22 лютого, оголосить про нові санкції проти РФ;
- Байден незабаром видав указ, яким будуть заборонені нові інвестиції, торгівля, а також фінансування "ЛДНР".
23:50 В інтернеті з'являються відео, на яких, як стверджується, кадри входу російських військ на територію Донбасу
Путін визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР"
Сьогодні вдень Путін провів засідання Ради Безпеки РФ. В ході нього кожен з членів Радбезу висловився про підтримку визнання незалежності так званих "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки".
Пізніше президент РФ записав відеозвернення, в якому офіційно оголосив про визнання Росією "ДНР" і "ЛНР".
Пізніше з'явився офіційний указ про те, що Росія вводить війська на територію окупованої частини Донбасу.
У свою чергу, на засідання зібралася РНБО. Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов вийшов на брифінг і розповів, що засідання зараз є відкритим і в будь-який момент може зібратися, щоб реагувати на те, що відбувається на Донбасі.
Також в очікується звернення президента України Володимира Зеленського, який детальніше розповість про реакцію України на дії Путіна і Росії на сході нашої країни.