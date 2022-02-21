Зеленский провел срочное заседание СНБО: первые подробности
Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО 21 февраля. Совбез был созван на фоне заявлений России о намерении признать так называемые "ЛНР" и "ДНР".
Подробнее о решениях СНБО - в материале РБК-Украина ниже.
Первые подробности
- Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, заседание продолжается, работа переведена на режим 24/7.
- На заседании заслушали генпрокурора.
- Данилов анонсировал, что в ближайшее время будет обращение Зеленского, в частности президент сообщит позицию Украины по решению России о признании "ЛДНР".
Путин признал "ЛДНР"
Президент РФ Владимир Путин вечером в понедельник выступил с обращением к россиянам. В своем заявлении он заявил, что Украину создал Ленин", а "Донбасс втиснули в Украину". Он также обвинил большевиков в распаде СССР и вспомнил, как обсуждал с на тот момент президентом США Биллом Клинтоном возможность вступления России в НАТО. После этого, Путин в очередной раз заявил об "угрозе" для РФ из-за потенциального вступления Украины в НАТО. Завершил выступление Путин признанием псевдореспублик "ЛДНР" и подписал соответствующие документы с главарями боевиков.
Ситуация на Донбассе
По состоянию на 20:00 21 февраля на Донбассе зафиксировано 59 нарушений, один военный погиб, еще 5 - ранены. Оккупанты обстреляли 32 населенных пункта, в результате обстрелов погиб местный житель в Новолуганском.
"ООС не ведут и не планируют никаких наступательных действий", - заявили в штабе.
Эскалация на Донбассе продолжается уже 5 день. Главари боевиков объявили эвакуацию и вывозят женщин и детей на территорию России. Президент РФ Владимир Путин распорядился выдавать "беженцам из Донбасса" по 10 тысяч рублей (3,7 тыс. гривен). Кроме того, в ОРДЛО объявили мобилизацию.
Как сообщал глава Минобороны Украины Алексей Резников, мужчинам на оккупированных территориях угрожают пыткам за отказ от мобилизации.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин собрал Совбез, на котором рассматривался вопрос о признании "ЛНР" и "ДНР". Этому предшествовало заявление главарей псевдореспублик, в которых они просили Путина о признании. Кроме того, ранее российская Госдума обратилась к Путину с такой же просьбой о признании псевдореспублик.