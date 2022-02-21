Путин признал "ЛНР" и "ДНР": что нужно знать

Президент России Владимир Путин признал так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Это означает, что официальная Москва теперь признает оккупированный украинский Донбасс как "независимые государства" с центрами в Донецке и Луганске.

РБК-Украина собрало все, что нужно знать об этом решении.

Активизация вопроса

С начала боевых действий на Донбассе в 2014 году оккупационные власти рассчитывали на признание "независимости" территорий по итогам майских псевдореферендумов или на вхождение в состав России. Однако все это время Москва на официальном уровне не подвергала сомнению украинский суверенитет над этими территориями, но настаивая на том, чтобы Киев вел мирные переговоры по урегулированию конфликта напрямую с главарями "ЛДНР".

Тем не менее 15 февраля на фоне стягивания российских войск к украинским границам Государственная дума РФ поддержала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании "республик".

"Официальный" запрос

Главари так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" Денис Пушилин и Леонид Пасечник 21 февраля обратились к Путину с просьбой о признании. Они также предложили заключить соглашения, которые, в том числе, предусматривают оказание официальной военной помощи с российской стороны.

"Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между "ДНР" и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - отметил главарь оккупантов в Донецке.

В свою очередь Пасечник обратился к Путину с просьбой о признании "ЛНР" якобы из-за угрозы жизни 300 тысяч граждан России, которые проживают в оккупированных районах Луганской области.

Заседание российского Совбеза

Путин 21 февраля в связи с обострением на Донбассе и массовой эвакуацией мирных жителей с оккупированных территорий в Россию провел заседание Совета безопасности, на которое вынесли признание "ЛДНР".

На заседании он заявил, что Украина якобы не собирается исполнять минские соглашения, а также в очередной раз напомнил об "угрозах для России" из-за возможного принятия Украины в НАТО.

Другие члены Совбеза обратили внимание на то, что Украина якобы располагает всем, чтобы создать ядерное оружие, и не будет выполнять минские соглашения при нынешней расстановке сил.

Дальше остальных пошел министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, предложив признать "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. А другие члены в ходе заседания путались в словах и предлагали уже включить оккупированные территории в состав РФ.

После заседания Совбеза Путин пообещал, что примет решение 21 февраля.

Позиция Украины

Украинская сторона оперативно реагировала на новости о возможном российском признании "ЛДНР". В частности, МИД подчеркивал, что это будет означать выход Москвы из минских соглашений.

В Офисе президента Украины заявили, что признание осложнит ситуацию с безопасностью в Европе. А Верховная рада обратилась к ООН, Еврокомиссии, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств с призывом к непризнанию российского решения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин может признать так называемые "народные республики", чтобы повысить ставки в переговорах по гарантиям безопасности с США и НАТО.

Что думают об этом на Западе

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, признание "ЛДНР" потребует быстрого и твердого ответа, а у президента Джо Байдена подчеркнули, что есть несколько вариантов для реагирования, однако не стали их называть.

В Европейском союзе считают, что признание "ЛДНР" повлечет дополнительные территориальные претензии к Украине со стороны России. Немецкий лидер Олаф Шольц назвал такой вариант развития событий "политической катастрофой", а генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил Москву о нарушении международного права.

Французский президент Эммануэль Макрон призывал Путина не признавать "республики Донбасса".