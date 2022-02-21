Выступление Путина на Совбезе по Украине: основные заявления
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Президент Российской Федерации Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности РФ по ситуации в Украине. В частности, на заседание вынесен вопрос признания так называемых "ЛДНР".
Подробнее о том, что заявил Путин - в материале РБК-Украина.
- Путин заявил, что Украина якобы не собирается исполнять минские соглашения.
- Путин назвал целью заседания Совбеза шаги по Донбассу. В частности, на заседание вынесен вопрос признания "ЛДНР", после соответствующего обращения главарей псевдореспублик.
- Путин в очередной раз заявил об "угрозе для России" из-за принятия Украины в НАТО. По его словам, в случае вступления Украины в Альянс "угрозы для России многократно возрастут".
- Путин рассказал о телефонных разговорах с президентами США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам Путина, Байден якобы заверил его, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра, "более того, возможен мораторий". А Макрон, по словам Путина, заявил ему, что позиция США по принятию Украины в НАТО изменилась.
- Путин спросил у заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака его мнение о том, будет ли Украина выполнять минские соглашения, на что Козак ответил отрицательно.
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "из-за обстрелов в Донецке нет воды, в Луганске - газа, а люди вынуждены эвакуироваться". Он также заявил, об "опасных планах" Украины по ядерному оружию: "у Украины есть оборудование, технологии и специалисты для создания ядерного оружия...больше чем у Ирана и Северной Кореи".
- Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что территории ОРДЛО "Украине не нужны", а минские соглашения Украиной якобы выполняться не будут.
- "Я специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. То, что происходит сейчас - с чистого листа, я хотел узнать ваше мнение без подготовки", - заявил Путин, обращаясь к членам Совбеза по вопросу признания "ЛДНР".
- "Решение (о признании "ЛДНР", - ред.) будет принято сегодня", - заявил Путин.
Напомним, ранее сегодня главари так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о признании.