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Германия решила остановить сертификацию "Северного потока-2"

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Берлин, Вторник 22 февраля 2022 13:08
Германия решила остановить сертификацию "Северного потока-2" Фото: канцлер ФРГ Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока-2". Решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц в связи с обострением российского кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, Минэкономики ФРГ даны соответствующие указания приостановить сертификацию.

Шольц заявил, что газопровод не может быть запущен в этих кризисных условиях.

Он сказал журналистам в Берлине, что его правительство принимает меры в ответ на действия России в Украине.

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