Германия решила остановить сертификацию "Северного потока-2"
Фото: канцлер ФРГ Олаф Шольц (GettyImages)
Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока-2". Решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц в связи с обострением российского кризиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
По его словам, Минэкономики ФРГ даны соответствующие указания приостановить сертификацию.
Шольц заявил, что газопровод не может быть запущен в этих кризисных условиях.
Он сказал журналистам в Берлине, что его правительство принимает меры в ответ на действия России в Украине.