Германия решила остановить сертификацию "Северного потока-2"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

По его словам, Минэкономики ФРГ даны соответствующие указания приостановить сертификацию.

Шольц заявил, что газопровод не может быть запущен в этих кризисных условиях.

Он сказал журналистам в Берлине, что его правительство принимает меры в ответ на действия России в Украине.