Границы надежно защищены. Как только увидим рост рисков - вы будете знать, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после решения России признать "ДНР" и "ЛНР" заверил украинцев, что украинские границы под надежной защитой. Об изменении ситуации пообещал сообщать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Наши границы надежно защищены... Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. Как только мы увидим изменение ситуации. Как только мы увидим рост рисков - вы будете обо всем этом знать", - заявил Зеленский.

Как отметил президент, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, согласно 51 статье Статута ООН.