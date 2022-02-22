ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Границы надежно защищены. Как только увидим рост рисков - вы будете знать, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Вторник 22 февраля 2022 02:02
Границы надежно защищены. Как только увидим рост рисков - вы будете знать, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский после решения России признать "ДНР" и "ЛНР" заверил украинцев, что украинские границы под надежной защитой. Об изменении ситуации пообещал сообщать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Наши границы надежно защищены... Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. Как только мы увидим изменение ситуации. Как только мы увидим рост рисков - вы будете обо всем этом знать", - заявил Зеленский.

Как отметил президент, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, согласно 51 статье Статута ООН.

Напомним, после признания "ДНР" и "ЛНР" российский президент Владимир Путин поручил ввести войска на территорию ОРДЛО.

Кроме того, очевидцы сообщили, что военная техника оккупантов направляется к линии фронта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Граница с Украиной Вторжение России в Украину
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше