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Россия официально назвала границы признания "ЛДНР"

Новина українською →
Москва, Вторник 22 февраля 2022 12:44
Россия официально назвала границы признания "ЛДНР" Фото: заместитель руководителя МИД России Андрей Руденко (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия официально назвала "границы" признания "ЛДНР". В Кремле заявили, что "ЛНР" и "ДНР" признали в тех границах, в которых эти республики провозгласили себя в 2014 году".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

На вопрос о том, будет ли признание в границах Луганской и Донецкой областей, он ответил: "В тех границах, которых они себя провозглашали".

На уточняющий вопрос о том, речь идет о тех областях, которые существуют или были провозглашены, он ответил: "Ну и были провозглашены и существуют".

Как заявил заместитель руководителя МИД России Андрей Руденко, "ЛДНР" признают "в тех "границах", в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия". А Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вопрос о границах "ЛДНР" будет озвучен позже, сейчас он не решался.

Отметим, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "границы республики" будут в пределах Донецкой области.

Главари "ЛДНР" хотят отвода войск Украины

Главари самопровозглашенных республик выступили с требованием отвести Украине войска. Они заявили, что Луганская и Донецкая области это якобы "их территория".

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь заявил, что Киев не будет рассматривать обращение "ЛДНР" об отводе украинских войск из подконтрольных Киеву регионов Донбасса.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на признание Россией "ЛДНР". По его словам, Кремль таким образом признал свою агрессию против Украины.

Отметим, Владимир Зеленский заявил, что Украина выступает за мир и урегулирование вопросов только мирным путем. Однако подчеркнул, что страна должна быть готова к агрессии.

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