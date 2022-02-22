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Генсек ООН о признании Россией "ЛДНР": нарушение территориальной целостности Украины

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Нью-Йорк, Вторник 22 февраля 2022 01:20
Генсек ООН о признании Россией "ЛДНР": нарушение территориальной целостности Украины Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш назвал решение России признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики" нарушением территориальной целостности Украины. Он призвал к мирному урегулированию конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Генеральный секретарь считает решение Российской Федерации нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не соответствующим принципам устава Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении генсека ООН.

Гутерриш призвал все стороны конфликта прекратить боевые действия, защитить гражданское население и избежать заявлений, которые приведут к дальнейшей эскалации в Украине. Генсек подчеркнул, что для урегулирования ситуации следует отдать приоритет дипломатическому пути решения всех вопросов.

Он также добавил, что ООН поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Гутерриш призвал к мирному урегулировании конфликта на основе минских соглашений, одобренных Совбезом в 2015 году.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР" и сразу распорядился ввести российские войска на оккупированный Донбасс.

РБК-Украина опубликовало первые видео с российскими военными колоннами, которые заходят в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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