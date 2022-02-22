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Украина инициировала экстренный саммит "нормандской четверки"

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 02:05
Украина инициировала экстренный саммит "нормандской четверки" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил об инициативе Украины по созыву экстренного саммита "нормандской четверки" после признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

"Инициирован созыв экстренного саммита "нормандской четверки", - сказал Зеленский по итогам заседания СНБО.

Он добавил, что в сложившейся ситуации от партнеров Украина ожидает четких и действенных шагов поддержки. "Очень важно увидеть сейчас - кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул приверженность Украины к дипломатическому урегулированию и готовность не подаваться на провокации.

"Наши партнеры поддерживают нас. Согласно ст.51 Устава ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону", - добавил президент.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 февраля признал независимость так называемых “ДНР” и “ЛНР”. После этого он подписал указ о введении российских войск на территорию оккупированного Донбасса.

Отметим, решение Москвы решительно осудили США, Канада, Евросоюз, ООН, НАТО и многие другие страны и международные организации.

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