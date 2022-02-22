В Еврокомиссии уточнили, кого затронут новые санкции против России

Новые санкции против России, которые вводятся из-за признания псевдореспублик "ЛДНР", коснутся тех, кто голосовал за решение такое решение, а также работающих в этих регионах организаций. Как ожидается, санкции будут введены сегодня.

Как сообщается, сегодня в 16:00 (по местному времени) состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС, п осле этого во второй половине дня будет официально представлен первый пакет санкций.

В частности, под санкции ЕС попадут:

причастные к незаконному решению (о признании "ЛДНР" Россией),

банки, финансирующие российских военных и другие операции на этих территориях.

Также санкции ограничат возможности российского государства и правительства на доступ к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС. Ограничения также затронут торговлю с ЕС, "чтобы гарантировать, что виновные ясно ощутят экономические последствия своих незаконных и агрессивных действий".