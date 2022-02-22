В Еврокомиссии уточнили, кого затронут новые санкции против России
Новые санкции против России, которые вводятся из-за признания псевдореспублик "ЛДНР", коснутся тех, кто голосовал за решение такое решение, а также работающих в этих регионах организаций. Как ожидается, санкции будут введены сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на сайт Еврокомиссии.
Как сообщается, сегодня в 16:00 (по местному времени) состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС, после этого во второй половине дня будет официально представлен первый пакет санкций.
В частности, под санкции ЕС попадут:
- причастные к незаконному решению (о признании "ЛДНР" Россией),
- банки, финансирующие российских военных и другие операции на этих территориях.
Также санкции ограничат возможности российского государства и правительства на доступ к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС. Ограничения также затронут торговлю с ЕС, "чтобы гарантировать, что виновные ясно ощутят экономические последствия своих незаконных и агрессивных действий".
"ЕС подготовился и готов принять дополнительные меры на более позднем этапе, если это потребуется в свете дальнейших событий", - говорится в сообщении.
Отметим, что брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что 22 февраля послы Евросоюза согласовали санкции против РФ.