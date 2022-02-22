Байден запретил инвестиции и торговлю с "ЛДНР". Ожидаются новые санкции
Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛДНР". В частности, он запрещает экспорт, реэкспорт, продажу, поставки из США товаров, услуг и технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Белого дома.
Отмечается, что признание Российской Федерацией "ЛДНР" противоречит обязательствам России по выполнению минских соглашений и создает дополнительную угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
"Решение РФ представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - говорится в указе.
Ранее лидеры Европейского союза осудили решение России признать независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В Брюсселе этот шаг Москвы назвали вопиющим нарушением международного права.
Великобритания уже объявила санкции против России. Решение введут в действие во вторник, 22 февраля.
В свою очередь Польша и Латвия призвали ввести санкции против России за признание "ЛДНР".
А лидеры назвали решение Путина вопиющим нарушением международного права.