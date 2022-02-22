Байден запретил инвестиции и торговлю с "ЛДНР". Ожидаются новые санкции

Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛДНР". В частности, он запрещает экспорт, реэкспорт, продажу, поставки из США товаров, услуг и технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Белого дома.