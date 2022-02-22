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В Кремле назвали условие для проведения нормандского саммита

Новина українською →
Россия, Вторник 22 февраля 2022 13:44
В Кремле назвали условие для проведения нормандского саммита Фото: РФ назвала условие для проведения нормандского саммита (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

В Кремле засомневались в целесообразности проведения саммита "нормандской четверки". В России считают, что его проведение возможно при условии наличия "конкретных предложений".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

"Будет все зависеть от конкретики предложений, от соображений по возможному содержанию таких контактов", - сказал Песков.

Спикер Кремля добавил, что "даже на экспертном и министерском уровне будет приветствоваться диалог не в формате переливания из пустого в порожнее".

Напомним, что президент Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что Украина инициирует срочное собрание саммита "нормандской четверки".

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Дмитрий Песков заявил, что минские соглашения больше не стоят на повестке дня в РФ.

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