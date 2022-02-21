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Британия объявит о новых санкциях против России во вторник

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Лондон, Понедельник 21 февраля 2022 23:14
Британия объявит о новых санкциях против России во вторник Фото: Британия объявит о санкциях 22 февраля (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Британии 22 февраля объявит о новых санкциях против России. Решение будет принято на фоне признания "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twiiter главы МИД Британии Лиз Трасс.

"Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение ими международного права и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Великобритания пригрозила России наказанием за признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Ранее Польша и Латвия призвали ввести санкции против России за признание "ЛДНР".

А лидеры назвали решение Путина вопиющим нарушением международного права.

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