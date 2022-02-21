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Зеленский сегодня выступит с видеообращением

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 22:30
Зеленский сегодня выступит с видеообращением Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит с видеообращением после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Обращение будет сделано на фоне признания Россией так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова журналистам.

Отметим, в эти минуты в Офисе президента продолжается заседание СНБО, на котором обсуждается решение российского президента Владимира Путина признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Напомним, как стало известно, перед заседанием СНБО президент Зеленский провел телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом. Также у него запланирован разговор с британским премьером Борисом Джонсоном.

Кроме того, Зеленский провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии. Последние выразили разочарование в связи с российским признанием "ЛДНР".

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Владимир Зеленский СНБО Российская Федерация ДНР ЛНР
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