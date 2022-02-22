ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Будет ли военное положение в Украине: ответ Зеленского

Новина українською →
Киев, Вторник 22 февраля 2022 12:13
Будет ли военное положение в Украине: ответ Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, будет ли военное положение в Украине. Он назвал условие.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента на совместном с президентом Эстонии брифинге.

Зеленский назвал условием введения военного положения в Украине полномасштабную войну.

"Мы не верим в то, что будет война против Украины и полномасштабная военная эскалация. Если будет - будет введено военное положение", - заявил президент Украины.

Рада готова

Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что Рада готова к любому развитию событий, в том числе и в вопросе введения специальных состояний в Украине.

"Этому должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен в ВР, но я очень надеюсь, что до этого мы не дойдем. Украина никогда не была благосклонна решать какие-либо вопросы военным путем", - заявил Стефанчук.

Россия официально вводит войска на Донбасс

Путин 21 февраля 2022 признал так называемых "ДНР" и "ЛНР". После этого он подписал указ о введении российских войск на территорию оккупированного Донбасса.

Почему Кремль решился на такой шаг и что это значит для Украины - подробнее в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Украина
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше