Будет ли военное положение в Украине: ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, будет ли военное положение в Украине. Он назвал условие.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление президента на совместном с президентом Эстонии брифинге.

Зеленский назвал условием введения военного положения в Украине полномасштабную войну.

"Мы не верим в то, что будет война против Украины и полномасштабная военная эскалация. Если будет - будет введено военное положение", - заявил президент Украины.

Рада готова

Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что Рада готова к любому развитию событий, в том числе и в вопросе введения специальных состояний в Украине.

"Этому должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен в ВР, но я очень надеюсь, что до этого мы не дойдем. Украина никогда не была благосклонна решать какие-либо вопросы военным путем", - заявил Стефанчук.

Россия официально вводит войска на Донбасс

Путин 21 февраля 2022 признал так называемых "ДНР" и "ЛНР". После этого он подписал указ о введении российских войск на территорию оккупированного Донбасса.

Почему Кремль решился на такой шаг и что это значит для Украины - подробнее в материале РБК-Украина.