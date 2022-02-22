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Совфед РФ разрешил Путину использовать армию за рубежом, в частности в ОРДЛО

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Москва, Вторник 22 февраля 2022 18:10
Совфед РФ разрешил Путину использовать армию за рубежом, в частности в ОРДЛО Фото: Совфед разрешил Путину использовать российскую армию за рубежом (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет Федерации РФ дал разрешение президенту Владимиру Путину использовать российские войска за рубежом, в том числе в ОРДЛО. Это решение поддержали 153 сенатора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В постановлении Совфеда отмечается, что президенту РФ предоставляется право использовать российские войска за рубежом. При этом их численность, регионы пребывания, сроки и стоящие перед ними задачи определяет глава государства.

Постановление верхней палаты парламента России вступает в силу с момента его принятия. Документ подписала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Совфед РФ разрешил Путину использовать армию за рубежом, в частности в ОРДЛО

Фото: текст постановления Совфеда РФ (council.gov.ru)

Напомним, накануне Путин попросил Совфед разрешить использование российской армии за рубежом. Это произошло на следующей день после подписания им указа о признании так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Изначально заседание Совфеда по этому вопросу предполагалось провести в закрытом режиме. Однако в последний момент его сделали открытым.

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