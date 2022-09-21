Естонія готує пакет зустрічних заходів на мобілізацію в Росії: подробиці

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR .

За словами заступника командувача Силами оборони генерал-майора Вейко-Велло Палма, розроблення пакету заходів вже перебуває на завершальній стадії. Водночас наразі проти Естонії не існує прямої військової загрози, однак важливість такого рішення неможливо применшувати.

"Звичайно, не можна сказати, що нам не потрібно нічого робити. Пряма військова загроза Естонії не зросла, але важливість такого кроку, безумовно, не можна применшувати. Це наступний крок Росії щодо ескалації. Наступним кроком після цього може стати оголошення повної мобілізації", - додав Палма.

Також генерал згадав й про рішення Литви щодо підвищення готовності своїх підрозділів швидкого реагування після того, як мобілізація почалась й в Калінінградській області.

Відповідаючи на питання, чи призведе рішення Кремля до збільшення військової допомоги Україні, генерал відповів, що Київ сьогодні має найбільшу і дуже потужну армію в Європі.

"Я не думаю, що її потрібно різко збільшувати. У підготовці (українських військових, - ред.) ми вже робимо все, що їм потрібно", - додав Палм.

Заступника командувач Силами оборони допустив, що Росія використає мобілізацію для латання дірок у військових частинах, які зазнали втрат в Україні.

"Система мобілізації в Росії інша - розрахунок ведеться географічно, за місцем проживання людини. Резервісти приписуються до підрозділів за місцем проживання - вони раніше не зустрічалися зі своїми товаришами по службі. Потрібно багато резервістів і часу, щоб зробити такий підрозділ боєздатним", - сказав Палм.