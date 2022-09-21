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Естонія готує пакет зустрічних заходів на мобілізацію в Росії: подробиці

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Середа 21 вересня 2022 15:37
Естонія готує пакет зустрічних заходів на мобілізацію в Росії: подробиці Фото: прапор Естонії (flickr.by/ShaneMacClure)
Автор: Сергій Пишкін

У відповідь на оголошення часткової мобілізації у Росії, Міністерство оборони Естонії розпочало складання власного пакету зустрічних заходів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR.

За словами заступника командувача Силами оборони генерал-майора Вейко-Велло Палма, розроблення пакету заходів вже перебуває на завершальній стадії. Водночас наразі проти Естонії не існує прямої військової загрози, однак важливість такого рішення неможливо применшувати.

"Звичайно, не можна сказати, що нам не потрібно нічого робити. Пряма військова загроза Естонії не зросла, але важливість такого кроку, безумовно, не можна применшувати. Це наступний крок Росії щодо ескалації. Наступним кроком після цього може стати оголошення повної мобілізації", - додав Палма.

Також генерал згадав й про рішення Литви щодо підвищення готовності своїх підрозділів швидкого реагування після того, як мобілізація почалась й в Калінінградській області.

Відповідаючи на питання, чи призведе рішення Кремля до збільшення військової допомоги Україні, генерал відповів, що Київ сьогодні має найбільшу і дуже потужну армію в Європі.

"Я не думаю, що її потрібно різко збільшувати. У підготовці (українських військових, - ред.) ми вже робимо все, що їм потрібно", - додав Палм.

Заступника командувач Силами оборони допустив, що Росія використає мобілізацію для латання дірок у військових частинах, які зазнали втрат в Україні.

"Система мобілізації в Росії інша - розрахунок ведеться географічно, за місцем проживання людини. Резервісти приписуються до підрозділів за місцем проживання - вони раніше не зустрічалися зі своїми товаришами по службі. Потрібно багато резервістів і часу, щоб зробити такий підрозділ боєздатним", - сказав Палм.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

Тим часом Естонія заявила про те, що не впускатиме назад росіян, які покинули країну, аби взяти участь у війні проти України.

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