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Литва привела до підвищеної боєздатності війська на тлі часткової мобілізації в РФ

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Вільнюс, Середа 21 вересня 2022 12:37
Литва привела до підвищеної боєздатності війська на тлі часткової мобілізації в РФ Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (facebook_com_arvydas_anusauskas)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони Литви ухвалило рішення привести у підвищену бойову готовність свої війська через часткову мобілізацію в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса у Twitter .

"Оскільки військова мобілізація Росії проходитиме і біля наших кордонів (Калінінградська область), сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії", - написав він.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Він планує кинути на війну в Україні 300 тисяч резервістів.

Додамо, на Банковій вже відреагували на цей крок Путіна, висміявши його риторичним питанням, "Все ще йде за планом, чи не так?".

Крім того, прем'єр Чехії Петро Фіала заявив, що часткова мобілізація у РФ - це спроба подальшої ескалації війни, розв'язаної Росією в Україні, і ще один доказ того, що Росія є єдиним агресором.

При цьому глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевич натякнув, що Рига не допомагатиме росіянам уникнути мобілізації.

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