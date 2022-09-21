ua ru
Ср, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського відреагували на часткову мобілізацію в Росії

Новость на русском →
Київ, Середа 21 вересня 2022 10:08
У Зеленського відреагували на часткову мобілізацію в Росії Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Оголошення часткової мобілізації в РФ на її 210-й день війни проти України показує, як у Москви "все йде за планом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Йшов 210-й день "триденної війни". Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали: 1. Мобілізацію. 2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків. 3. Тюрму за дезертирство. 4. Спецзагони для "опущених" у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору", - написав Подоляк.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, сьогодні президент РФВолодимир Путін оголосив у своїй країні часткову мобілізацію.

Указ вже підписаний і мобілізація починається вже від 21 вересня. Диктатор планує кинути на війну в Україну 300 тисяч резервістів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк Мобілізація в Росії
NEWS
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
DAILY
Гауляйтери Кремля. Хто з політиків зрадив Україну і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент Гауляйтери Кремля. Хто з політиків зрадив Україну і став на бік Росії