У центрі Києва впали уламки російського ударного дрона

Російські окупанти сьогодні, 12 грудня, ввечері атакують Київ ударними безпілотниками. Уламки одного з дронів впали в Печерському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram .

"Внаслідок атаки російських БПЛА по Києву зафіксовано падіння уламків у Печерському районі столиці", - ідеться в повідомленні відомства.

У КМВА уточнили, що за попередньою інформацією, уламки впали на відкритій території. Пожежі та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Водночас у відомстві нагадали, що повітряна тривога в столиці через атаку ворожих дронів триває, тому жителям Києва необхідно залишатися в укриттях до відбою.