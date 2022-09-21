ua ru
Ср, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Програма утилізації росіян. Данілов пояснив сутність часткової мобілізації в РФ

Новость на русском →
Росія, Середа 21 вересня 2022 11:56
Програма утилізації росіян. Данілов пояснив сутність часткової мобілізації в РФ Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Часткова мобілізація, яку оголосив президент РФ Володимир Путін є насамперед програмою по утилізації росіян. У громадян РФ насправді нема іншого виходу, як вмерти в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Щодо останніх заяв. План Путіна "Бермудський трикутник" - комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації - в’язниця - ПВК "Вагнер". Далі: український фронт - ліквідація - "Біла лада", - розповів він.

Як повідомлялося, під час виступу 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив старт часткової мобілізації в Росії.

Указ вже підписаний і мобілізація починається вже від 21 вересня. Диктатор планує кинути на війну в Україну 300 тисяч резервістів.

Нагадаємо, днем раніше Держдума РФ ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
DAILY
Гауляйтери Кремля. Хто з політиків зрадив Україну і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент Гауляйтери Кремля. Хто з політиків зрадив Україну і став на бік Росії