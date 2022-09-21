Прем'єр Чехії про часткову мобілізацію: ще один доказ, що РФ єдиний агресор
Російський диктатор Володимир Путін своїм рішенням оголосити часткову мобілізацію до Росії показав, що Росія є єдиним агресором у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала у Twitter.
"Часткова мобілізація, оголошена Путіним, - це спроба подальшої ескалації війни, розв'язаної Росією в Україні, і ще один доказ того, що Росія є єдиним агресором", - заявив він.
Прем'єр наголосив, що на тлі заяви про мобілізацію Україні потрібна допомога.
"Ми повинні продовжувати її надавати у наших власних інтересах", - наголосив Фіала.
Нагадаємо, що сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив у своїй країні часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Диктатор планує кинути на війну в Україні 300 тисяч резервістів.
Додамо, на Банковій вже відреагували на цей крок Путіна, висміявши його риторичним питанням, "Все ще йде за планом, чи не так?".