Россияне убегают, а мир критикует. Чем может обернуться мобилизация для Путина

Президент России Владимир Путин на фоне провалов войны в Украине объявил мобилизацию. Россияне ищут варианты покинуть страну, "откосить" от армии, а мировое сообщество критикует угрозы Кремля.

РБК-Украина собрало реакции зарубежных лидеров и все, что известно о ситуации в этой стране на данный момент.

Мобилизация в России

Ожидаемое решение о мобилизации было объявлено сегодня утром. По словам самого Путина, она якобы будет частичной и связана с необходимостью "защиты Родины". Мобилизационные меры стартовали с 21 сентября.

"Призыву на военную службу подпадают только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - уточнил российский диктатор.

За день до этого Госдума ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время". Вероятно, чтобы сделать призыв добровольно-принудительным и затруднить увольнение военнослужащих. В опубликованном сегодня президентском указе один из пунктов оказался засекреченным. Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков намекнул, что он касается плана по количеству мобилизованных.

В то же время министр обороны Сергей Шойгу добавил, что мобилизации подлежат чуть более 1% из ресурса почти в 25 млн человек.

"В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов", - подчеркнул он.

Что происходит в России сейчас

После обращения Путина правозащитное движение "Весна" призвало выйти на антивоенные протесты в регионах на 19:00 по местному времени. В некоторых крупных городах они уже начались.

Несколько десятков человек вышли на акции в Улан-Удэ и Иркутске. В последнем силовики разогнали митингующих, есть задержанные. В других городах полиция пытается вести беседы с участниками, проверяя документы и предлагая разойтись.

Также поступают сообщения о протестах в Хабаровске и Якутске, готовится акция в Новосибирске и Барнауле. Несколько десятков человек вышли на улицы в Томске, там тоже начались задержания. На данный момент известно, что автозаки забрали около 15 участников.

Задержания проходят также на акциях в Красноярске.

Как сообщают российские Telegram-каналы, силовики в крупных городах приведены в полную готовность для разгона несанкционированных протестов.

Кроме того, после обращения Путина стало известно, что россияне массово раскупили билеты в другие страны. Согласно данным билетных операторов, нет мест на ближайшие рейсы в Грузию, Турцию, Армению и Азербайджан, куда гражданам РФ не нужны визы.

Фото: россияне массово раскупили билеты в другие страны (t.me/svobodnieslova)

Ближе к полудню из продажи исчезли прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек и Астану, "но варианты с пересадками еще есть". Поступают также сообщения из Бурятии, где сейчас наблюдается большой ажиотаж среди желающих выехать в Монголию.

Еще вчера в топ-трендов Google в России были запросы на тему мобилизации, получения отсрочки от службы в армии и вариантов покинуть страну. Сегодня эта тенденция продолжилась, а в последние часы набирает популярность поисковый запрос "как сломать руку", чтобы откосить от призыва.

Фото: поисковые тренды в России

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что указ о мобилизации на 210-й день войны против Украины показывает, как у Москвы "все идет по плану". По его словам, россияне, которые требовали уничтожить Украину, помимо перспективы отправиться на войну получили санкции, закрытые границы и тюрьму за дезертирство.

Секретарь СНБО Алексей Данилов высказался резче, назвав мобилизацию "программой утилизации россиян".

"План Путина "Бермудский треугольник" - комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации - тюрьма - ЧВК "Вагнер". Далее: украинский фронт - ликвидация - "Белая лада", - отметил он.

По мнению советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, в первую волну мобилизации Россия сможет поставить под ружье максимум 40-50 тысяч человек. Это не означает, что уже завтра они появятся в Украине, а неспособность быстро подготовить их и вооружить означает для российских солдат верную смерть.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что резервисты пойдут на пополнение нынешних соединений, которые понесли потери в Украине. А сегодняшний указ Путина свидетельствует о зашкаливающих потерях.

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Путин хочет утопить нашу страну в крови российских солдат. Причем сегодняшняя речь не принесла никаких сюрпризов и показала, что у противника есть проблемы с офицерами и другими военными кадрами.

"Мы уже знаем, что они мобилизовали кадетов, ребят, которые не умели воевать. Эти курсанты погибли. Они даже не могли закончить свое образование. Все эти люди не могут бороться. Они приходят к нам и умирают", - заявил он в интервью немецкому изданию BILD.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что российский президент проявил неуважение к странам, которые призывают к завершению войны в Украине. В частности, в адрес Китая, Турции, Индии, Мексики другим странам Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Что говорят в мире

Великобритания

Британский министр обороны Бен Уоллес подчеркивает, что это первая со времен Второй мировой войны мобилизация в границах сегодняшней России. И она является признанием Путина того, что его вторжение терпит неудачу.

"Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина выиграет эту войну, международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгнанником", - добавил Уоллес.

Министр иностранных дел Джиллиан Киган отметила, что новости из Москвы с параллельным ядерным шантажом являются тревожной эскалацией.

США

Похожей позиции придерживается посол США в Украине Бриджит Бринк. Несмотря на новую угрозу из России, Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву.

"Фальшивые "референдумы" и мобилизация являются признаками слабости, провала России. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию", - отметила дипломат.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Путин испытывает трудности, поскольку хочет задействовать в войне почти в два раза больше личного состава российской армии, чем было в начале вторжения.

По его словам, россияне понесли десятки тысяч потерь.

"У него (Путина, - ред.) ужасный боевой дух, сплоченность подразделений на поле боя, командование и управление до сих пор не решены. У него проблемы с дезертирством, и он заставляет раненых возвращаться в бой. Так что очевидно, что людские ресурсы - это проблема для него", - заявил Кирби.

Как пишет издание Politico, сегодняшнюю речь президента Джо Байдена на Генеральной ассамблее ООН в спешном порядке переписывают после новостей из России.

Фото: речь Байдена на Генассамблее ООН спешно переписывают из-за Путина (GettyImages)

НАТО

Генсек организации Йенс Столтенберг отмечает, что Путин совершил ошибку и просчитался в войне против Украины. Мобилизация не улучшит ситуацию, российская армия остается все так же слабой и плох оснащенной, а также испытывает серьезные логистические проблемы.

"Путин думал, что за несколько дней возьмет Киев и Украину, но ошибся. Его сегодняшнее решение о мобилизации еще раз показывает, что Путин сделал неверный расчет и допустил стратегическую ошибку", - заявил он.

Нидерланды

Премьер-министр Марк Рютте видит в этом признаки паники. По его мнению, это не следует воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.

"Мобилизация, призыв к "референдумам" на Донбассе - все это признак паники. Его риторика о ядерном оружии - это то, что мы уже слышали много раз. Это все часть риторики, которую мы знаем. Я бы посоветовал сохранять спокойствие", - отметил он.

Бельгия

Его бельгийский коллега Александр де Кроо соглашается с тем, что нужно сохранять холодную голову.

"Мы не должны подливать масло в огонь. Мы не должны провоцировать. С другой стороны, нас тоже не следует запугивать. Мы должны четко придерживаться своей позиции и продолжать поддерживать Украину", - сказал он.

Польша

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий считает, что решение о мобилизации лишь подчеркивает планы России уничтожить Украину и изменить ее границы. По его словам, Запад должен сделать все, чтобы не позволить этого.

"Мы сделаем все возможное с нашими союзниками, чтобы НАТО еще больше поддержало Украину, чтобы она могла защитить себя", - заявил он.

Латвия

В правительстве Латвии объявили, что в целях безопасности не будут выдавать гуманитарные или другие визы россиянам, которые уклоняются от мобилизации. Также в силе остаются все действующие с 19 сентября ограничения.

Литва

Литовская сторона в ответ привела свои войска в повышенную боевую готовность. А в Министерстве иностранных дел отмечают, что мобилизация и ядерный шантаж остаются единственной тактикой Путина.

Эстония

Эстония называет решение о мобилизации "глупым и паническим шагом". Кроме того, Таллинн готовит пакет ответных мер, но пока не раскрывает его содержание.

Чехия

Чешский премьер Петр Фиала называет заявление Путина доказательством того, что Россия является единственным агрессором в мире.

"Это попытка дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией в Украине, и еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором", - отметил он.

А президент Милош Земан, который до полномасштабного вторжения занимал в определенной степени пророссийскую позицию, настаивает на увеличении военной помощи Украине.