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Скільки Росія збере "вояк" після першої хвилі мобілізації: прогноз МВС

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Київ, Середа 21 вересня 2022 13:20
Скільки Росія збере "вояк" після першої хвилі мобілізації: прогноз МВС Фото: радник голови МВС Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Марія Кучерявець

У ході першої хвилі мобілізації в Росії можуть зібрати максимум 40-50 тисяч військових. На більше у країни-агресора немає екіпірування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

"Ми повинні розуміти, що ця мобілізація (300 тисяч резервістів) не означає, що завтра всі вони з'являються на лінії зіткнення. У першу чергу у них попадають військові спеціальності, тож, думаю, ця хвиля буде на 40-50 тисяч", - припускає Денисенко.

За його словами, Росії, ймовірно, більше й не вдасться зібрати, оскільки на більшу кількість у ворога поки не має можливості знайти екіпірування та навчити "вояків", аби посилитися ними на фронті.

"Тому в цьому випадку це будуть всі їхні невідворотні втрати на території України (станом на сьогодні, 55 110 військових - ред.)", - зазначив Денисенко.

Такод він додав, що вважає метою мобілізації Путіна його намаганням стабілізувати лінію фронту і спробою не дати можливості Україні рухатися вперед.

Нагадаємо,що сьогодні російський диктатор Володимир Путін оголосив у РФ часткову мобілізацію, яка стартує вже з 21 вересня.

Як заявив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, Москва планує кинути на війну в Україну 300 тисяч резервістів.

Додамо, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі РБК-Україна пояснив, що оголошення часткової мобілізації в Росії суттєво не вплине на перебіг її війни проти України.

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