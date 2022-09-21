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Путін проявив неповагу до країн, які закликали до припинення війни, - Кулеба

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Середа 21 вересня 2022 16:02
Путін проявив неповагу до країн, які закликали до припинення війни, - Кулеба Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні заявили, що президент РФ Володимир Путін проявив неповагу до країн, які закликали до припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Путін виявив повну неповагу до Китаю, Індії, Мексики, Туреччини, інших країн Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки", - йдеться у повідомлені.

За словами Кулеби, ці країни закликали до дипломатії та припинення війни РФ проти України.

"Він хоче кинути більше людей у вогонь війни, яку він не має шансів виграти", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що сьогодні Путін оголосив часткову мобілізацію.

Також, російський диктатор Володимир Путін погрожував Заходу ядерною зброєю.

Пізніше, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія планує призвати 300 тисяч резервістів.

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Війна в Україні Дмитро Кулеба
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