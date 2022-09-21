Посол США про "референдуми" та російську мобілізацію: ознаки слабкості та провалу РФ

Мобілізація в Росії та так звані "референдуми" на окупованих територіях України є ознаками слабкості РФ та її провалу у розв'язаній війні.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.