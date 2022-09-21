ua ru
Ср, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посол США про "референдуми" та російську мобілізацію: ознаки слабкості та провалу РФ

Новость на русском →
Київ, Середа 21 вересня 2022 11:55
Посол США про "референдуми" та російську мобілізацію: ознаки слабкості та провалу РФ Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Мобілізація в Росії та так звані "референдуми" на окупованих територіях України є ознаками слабкості РФ та її провалу у розв'язаній війні.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію", - зазначила дипломат.

Крім того, Брінк запевнила, що США будуть продовжувати підтримувати Україні та надавати допомогу, скільки це буде потрібно.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що планується мобілізувати до 300 тисяч резервістів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Референдум Мобілізація в Росії Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
DAILY
Гауляйтери Кремля. Хто з політиків зрадив Україну і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент Гауляйтери Кремля. Хто з політиків зрадив Україну і став на бік Росії