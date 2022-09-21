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Путін визнає, що вторгнення зазнало поразки, - Воллес про мобілізацію в Росії

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Середа 21 вересня 2022 11:36
Путін визнає, що вторгнення зазнало поразки, - Воллес про мобілізацію в Росії Фото: Бен Воллес, міністр оборони Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Заклик президента Російської Федерації Володимира Путіна до зброї, є визнанням того, що його вторгнення зазнає поразки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.

За словами міністра оборони Британії Бена Воллеса, наказ Путіна про першу з часів Другої світової війни мобілізацію в Росії, є визнанням голови Кремля того, що його вторгнення зазнає невдачі.

Воллес звинуватив Путіна й міністра оборони Росії Сергія Шойгу в смертях десятків тисяч власних громадян, які були погано екіпіровані.

"Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна виграє цю війну, міжнародна спільнота єдина, а Росія стає глобальним вигнанцем", - зауважив міністр оборони Британії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

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