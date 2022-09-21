У путінському указі про мобілізацію не вистачає сьомого пункту. У Кремлі виправдалися

В указі глави РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію не опублікували сьомий пункт. У Кремлі відмовилися його розкрити.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".