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У путінському указі про мобілізацію не вистачає сьомого пункту. У Кремлі виправдалися

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Москва, Середа 21 вересня 2022 13:23
У путінському указі про мобілізацію не вистачає сьомого пункту. У Кремлі виправдалися Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

В указі глави РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію не опублікували сьомий пункт. У Кремлі відмовилися його розкрити.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Пєсков заявив, що сьомий пункт путінського указу нібито для "службового користування".

"Він для службового користування. І тому я не можу його розкрити", - сказав він.

Проте речник Кремля натякнув, що в цьому пункті йдеться про кількість мобілізованих. Пєсков зазначив, що це завдання Міноборони.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. При цьому глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що планується зібрати близько 300 тисяч резервістів.

Такі дії Кремля розкритикували в деяких країнах, зокрема заяви зробили Чехія, Великобританія, Литва, США та Нідерланди.

Також на заяву Путіна відреагували в Офісі президента.

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