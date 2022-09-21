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Генсек НАТО: мобілізація в РФ показує, що Путін прорахувався щодо України

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Брюссель, Середа 21 вересня 2022 16:50
Генсек НАТО: мобілізація в РФ показує, що Путін прорахувався щодо України Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російський президент Володимир Путін зробив помилку та прорахувався у війні проти України. Мобілізація в Росії лише доводить це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Йенса Столтенберга в інтерв'ю Reuters.

Він зазначив, що сьогоднішній виступ Путіна став доказом того, що війна в Україні йде не за планами Кремля.

"Путін думав, що за кілька днів візьме Київ та Україну, але помилився. Його сьогоднішнє рішення про мобілізацію ще раз показує, що Путін зробив невірний розрахунок і припустився стратегічної помилки", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, що російська армія, яку відправили в Україну, погано оснащена, командування слабке, а війська мають серйозні логістичні проблеми. Столтенберг впевнений, що мобілізація не покращить ситуацію.

"Але в будь-якому випадку вважаю, що останнє рішення лише посилить ситуацію. А це означає, що загине більше українських та російських військових", - додав генсек.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор оголосив часткову мобілізацію в РФ. За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, мобілізувати планують 300 тисяч резервістів.

Таке рішення Кремля вже прокоментував Володимир Зеленський. Він заявив, що Путін хоче втопити Україну у крові своїх солдатів.

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