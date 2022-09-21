Президент Чехії заявив про необхідність збільшення допомоги Україні

Президент Чехії Мілош Земан заявив про необхідність збільшення допомоги Україні реагуючи на мобілізацію в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речника президента Жирі Овчачека.

"Російська мобілізація, очевидно, є наслідком останніх військових успіхів України", - йдеться у повідомленні. Земан заявив, що адекватною відповіддю було б збільшення допомоги Україні. Президент зазначив, що допомога має стосуватись не лише військової сфери.