"Втрати зашкалюючі": Арестович пояснив, чому Путін оголосив мобілізацію

Оголошення мобілізації у Росії свідчить, що втрати російської армії непросто величезні, а зашкалюючі. Кількість ліквідованих окупантів вже точно перевищила 100 тисяч убитими та пораненими.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович, передає РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.