Прем'єр Бельгії про мобілізацію та ядерний шантаж Путіна: нас не слід залякувати

Світова спільнота має реагувати на заяви російського диктатора Володимира Путін про часткову мобілізацію та ядерний шантаж з необхідним спокоєм. При цьому він заявив, що Кремлю не варто залякувати Захід.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на VRT News .

"Ми не повинні підливати олію у вогонь. Ми не повинні провокувати. З іншого боку, нас теж не слід залякувати. Ми повинні чітко дотримуватися своєї позиції та продовжувати підтримувати Україну", - заявив він.

Глава уряду також згадав про постачання Бельгією зброї до України.

"Бельгія вже надала зброї та коштів на 55 мільйонів євро. Ми продовжуватимемо робити це в тих областях, де ми сильні", - наголосив він.

Прем'єр додав, що Україна має право повернути свою власну територію.

"Ми не можемо прийняти агресію Росії, але ми повинні зберігати спокій, навіть якщо Росія говорить загрозливою мовою, що є неприйнятним", - заявив де Кроо.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Він планує кинути на війну в Україні 300 тисяч резервістів.

Додамо, на Банковій вже відреагували на цей крок Путіна, висміявши його риторичним питанням, "Все ще йде за планом, чи не так?".

Крім того, прем'єр Чехії Петро Фіала заявив, що часткова мобілізація у РФ - це спроба подальшої ескалації війни, розв'язаної Росією в Україні, і ще один доказ того, що Росія є єдиним агресором.

При цьому глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевич натякнув, що Рига не допомагатиме росіянам уникнути мобілізації.

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