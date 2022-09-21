ua ru
Ср, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Латвія не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, - МЗС

Новость на русском →
Рига, Середа 21 вересня 2022 11:44
Латвія не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, - МЗС Фото: Едгарс Рінкевич, міністр закордонних справ Латвії (facebook.com/edgars_rinkevics)
Автор: Валерія Поліщук

З метою безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевича у Twitter.

При цьому він додав, що Рига не змінюватиме введених з 19 вересня обмежень на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами.

Нагадаємо, що сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив у своїй країні часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Диктатор планує кинути на війну в Україні 300 тисяч резервістів.

Додамо, на Банковій вже відреагували на цей крок Путіна, висміявши його риторичним питанням, "Все ще йде за планом, чи не так?".

Крім того, прем'єр Чехії Петро Фіала заявив, що часткова мобілізація у РФ - це спроба подальшої ескалації війни, розв'язаної Росією в Україні, і ще один доказ того, що Росія є єдиним агресором.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
DAILY
Гауляйтери Кремля. Хто з політиків зрадив Україну і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент Гауляйтери Кремля. Хто з політиків зрадив Україну і став на бік Росії