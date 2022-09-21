ua ru
Ср, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія знову спробує знищити Україну та змінити її кордони, - Моравецький про мобілізацію

Новость на русском →
Середа 21 вересня 2022 13:39
Росія знову спробує знищити Україну та змінити її кордони, - Моравецький про мобілізацію Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рішення Кремля оголосити часткову мобілізацію, є нічим іншим, як черговою спробою знищити Україну та змінити її кордони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Коментуючи часткову мобілізацію у Росії, за словами прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, таким чином Москва робить чергову спробу змінити кордони України, однак союзники Києва зроблять усе можливе, аби допомогти країні захистити себе.

"Ми зробимо все можливе з нашими союзниками, щоб НАТО ще більше підтримало Україну, щоб вона могла захистити себе", - заявив Моравецький.

Прем'єр додав, що світ не повинен допустити захоплення України Росією.

"Повідомлення про часткову мобілізацію підтвердилися, Росія намагатиметься знищити Україну і захопити частину її території. Ми не можемо цього допустити", - додав прем'єр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Російська Федерація
NEWS
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
Зеленський звернеться до Генасамблеї ООН: чого чекати від виступу президента
DAILY
Гауляйтери Кремля. Хто з політиків зрадив Україну і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент Гауляйтери Кремля. Хто з політиків зрадив Україну і став на бік Росії